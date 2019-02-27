Защитник «Нью-Джерси» Яковлев переведён в четвёртую тройку нападения

«Нью-Джерси Дэвилз» продолжает подготовку к домашнему матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз».



Защитник Егор Яковлев работал в четвёртой тройке нападения вместе с Кевином Руни и Кёртисом Габриэлом, информирует североамериканский журналист Аманда Стейн.



В этом сезоне россиянин провёл 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.



Яковлев выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив» и питерский СКА. В сезоне-2017/18 он провёл 35 матчей в «регулярке» в составе клуба из Северной столицы и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+18» и 14 минутах штрафного времени.

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