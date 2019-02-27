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«Салават Юлаев» переиграл «Металлург» и сравнял счёт в серии

«Салават Юлаев» переиграл «Металлург» и сравнял счёт в серии
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счётом 4:1 во втором матче серии первого раунда плей-офф, который прошёл в Магнитогорске.

Календарь игр Кубка Гагарина—2019

Уфимская команда забросила две шайбы в ворота Василия Кошечкина. Сначала результативным броском отметился Линус Умарк, затем — Максим Майоров. Во втором периоде преимущество «Салавата» укрепил Теэму Хартикайнен, после чего тренерский штаб «Магнитки» принял решение заменить Кошечкина на Артёма Загидулина. На 38-й минуте подопечные Николая Цулыгина реализовали большинство стараниями Йоонаса Кемппайнена. Команда Йозефа Яндача сумела отыграть один гол в третьем периоде усилиями Михала Булиржа, реализовавшего большинство.

Уфимцы сравняли счёт в серии, в первой игре «Магнитка» обыграла соперника со счётом 2:1 ОТ. Третий матч серии пройдёт в Уфе 1 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
27 февраля 2019, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1 : 4
0:2, 0:2, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Умарк (Хартикайнен, Сергеев) – 03:25 (5x5), 0:2 – Майоров (Кугрышев, Хохряков) – 08:49 (5x5), 0:3 – Хартикайнен (Ткачёв) – 33:37 (5x5), 0:4 – Кемппайнен (Кугрышев, Хартикайнен) – 37:19 (5x4), 1:4 – Булирж – 52:55 (5x4)
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