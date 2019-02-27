«Салават Юлаев» переиграл «Металлург» и сравнял счёт в серии

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счётом 4:1 во втором матче серии первого раунда плей-офф, который прошёл в Магнитогорске.



Календарь игр Кубка Гагарина—2019



Уфимская команда забросила две шайбы в ворота Василия Кошечкина. Сначала результативным броском отметился Линус Умарк, затем — Максим Майоров. Во втором периоде преимущество «Салавата» укрепил Теэму Хартикайнен, после чего тренерский штаб «Магнитки» принял решение заменить Кошечкина на Артёма Загидулина. На 38-й минуте подопечные Николая Цулыгина реализовали большинство стараниями Йоонаса Кемппайнена. Команда Йозефа Яндача сумела отыграть один гол в третьем периоде усилиями Михала Булиржа, реализовавшего большинство.



Уфимцы сравняли счёт в серии, в первой игре «Магнитка» обыграла соперника со счётом 2:1 ОТ. Третий матч серии пройдёт в Уфе 1 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.