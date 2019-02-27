«Металлург» — «Салават»: Мозякин нанёс 3 броска за два матча, Кулёмин — 0

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счётом 4:1 во втором матче серии первого раунда плей-офф, который прошёл в Магнитогорске.

Лидер «Магнитки» Сергей Мозякин нанёс всего один бросок в створ ворот, за два матча серии на его счету три броска. Партнёр Мозякина по звену Николай Кулёмин за две игры не сумел отметиться бросками в створ. Оба игрока так и не смогли набрать очков по итогам двух первых матчей. Мозякин и Кулёмин являются одними из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги.

Во второй игре серии Мозякин провёл на льду 19 минут 27 секунд, Кулёмин — 16 минут 23 секунды.

Уфимцы сравняли счёт в серии, в первой игре «Магнитка» обыграла соперника со счётом 2:1 ОТ. Третий матч серии пройдёт в Уфе 1 марта.