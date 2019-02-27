Матч «Авангард» — «Ак Барс» начался с задержкой из-за проблем с освещением

Начало второго матча серии первого раунда плей-офф с участием «Авангарда» и «Ак Барса» было отложено по техническим причинам.

Такое решение было принято из-за проблем с освещением, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионат» Павел Панышев. Встреча, которая должна была стартовать в 19:30 мск, началась спустя девять минут. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой игре серии подопечные Боба Хартли обыграли соперника со счётом 6:0. Казанская команда является действующим обладателем Кубка Гагарина.

Тренерский штаб «Ак Барса» доверил место в воротах на второй матч серии Александру Шарыченкову. Помимо этого в состав казанцев вернулся опытный форвард Данис Зарипов, пропустивший первую игру.