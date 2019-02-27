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Цулыгин — о травме Бурдасова: врачи сделают снимки, потом определимся

Цулыгин — о травме Бурдасова: врачи сделают снимки, потом определимся
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после матча с «Металлургом» (1:4) рассказал о состоянии форварда Антона Бурдасова, получившего травму.

Нападающий повредил колено после столкновения с защитником «Магнитки» Яковом Рыловом. Хоккеист уральского клуба получил дисциплинарный штраф до конца игры.

«Сегодня Бурдасов не смог продолжить игру, сейчас врачи сделают снимки, потом определимся. У Ларсена тоже повреждение. По срокам, конечно, не скажу», — сказал Цулыгин после матча.

Посмотреть видео эпизода с травмой Антона Бурдасова можно на официальном сайте КХЛ.

Уфимцы сравняли счёт в серии, в первой игре «Магнитка» обыграла соперника со счётом 2:1 ОТ. Третий матч серии пройдёт в Уфе 1 марта.

«Салават Юлаев» переиграл «Металлург» и сравнял счёт в серии
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