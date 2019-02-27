«Локомотив» — «Сочи»: голкипер Коновалов отметился голевой передачей

Голкипер «Локомотива» Илья Коновалов записал на свой счёт голевую передачу во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Сочи».
Во втором периоде вратарь поучаствовал в комбинации, которая завершилась результативным броском Даниила Апалькова в большинстве.
Видео заброшенной шайбы можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Локомотив»
Коновалов (Салак);
Рафиков — Накладал, Юртайкин — Локтионов — Козун;
Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;
Черепанов — Осипов, Аверин — Красковский — Картаев;
Кутузов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.
«Сочи»
Барулин (Шикин);
Йокипакка – Воробьёв, О’Делл – Коллинз – Лугин;
Руков – Будкин, Бакош – Росен – Шмелёв;
Пайгин – Ю. Александров, Акмальдинов – Калетник – Рахимуллин;
Д. Александров, Полунин – Хлопотов – Капустин; Старков.