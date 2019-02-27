«Локомотив» — «Сочи»: голкипер Коновалов отметился голевой передачей

Голкипер «Локомотива» Илья Коновалов записал на свой счёт голевую передачу во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Сочи».



Во втором периоде вратарь поучаствовал в комбинации, которая завершилась результативным броском Даниила Апалькова в большинстве.

Видео заброшенной шайбы можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Локомотив»



Коновалов (Салак);

Рафиков — Накладал, Юртайкин — Локтионов — Козун;

Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;

Черепанов — Осипов, Аверин — Красковский — Картаев;

Кутузов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.



«Сочи»



Барулин (Шикин);

Йокипакка – Воробьёв, О’Делл – Коллинз – Лугин;

Руков – Будкин, Бакош – Росен – Шмелёв;

Пайгин – Ю. Александров, Акмальдинов – Калетник – Рахимуллин;

Д. Александров, Полунин – Хлопотов – Капустин; Старков.