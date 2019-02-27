Яндач — о поражении в игре с «Салаватом»: мы сейчас все в дерьме

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился эмоциями после поражения во втором матче четвертьфинала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (1:4). Единственный результативный бросок в составе уральского клуба на счету Михала Булиржа.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Сегодня ничего не получилось. Такая игра плей-офф, где мы в первом периоде уже проигрывали 0:2. Уфа играла хорошо в обороне, мы хотим забыть об этой игре.



Я хотел, чтобы кто-то отдохнул, но игроки хотели решить проблему сами. Мы сейчас в дерьме все. Игроки работали до конца», — приводит слова Яндача «Спорт Бизнес Online».

Уфимцы сравняли счёт в серии, в первой игре «Магнитка» обыграла соперника со счётом 2:1 ОТ. Третий матч серии пройдёт в Уфе 1 марта.