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Яндач — о поражении в игре с «Салаватом»: мы сейчас все в дерьме

Яндач — о поражении в игре с «Салаватом»: мы сейчас все в дерьме
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился эмоциями после поражения во втором матче четвертьфинала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (1:4). Единственный результативный бросок в составе уральского клуба на счету Михала Булиржа.

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«Сегодня ничего не получилось. Такая игра плей-офф, где мы в первом периоде уже проигрывали 0:2. Уфа играла хорошо в обороне, мы хотим забыть об этой игре.

Я хотел, чтобы кто-то отдохнул, но игроки хотели решить проблему сами. Мы сейчас в дерьме все. Игроки работали до конца», — приводит слова Яндача «Спорт Бизнес Online».

Уфимцы сравняли счёт в серии, в первой игре «Магнитка» обыграла соперника со счётом 2:1 ОТ. Третий матч серии пройдёт в Уфе 1 марта.

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Уфимцы не сломались после обидного поражения в овертайме и забрали у Магнитогорска преимущество своей площадки.
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