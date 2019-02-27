«Локомотив» — «Сочи»: Александр Елесин подрался с Шоном Коллинзом

Защитник «Локомотива» Александр Елесин подрался с нападающим ХК «Сочи» Шоном Коллинзом во втором матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции.



Хоккеисты сошлись в кулачном бою в середине первого периода. По итогам драки игроки получили по четыре минуты штрафа за грубость.

Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих сочетаниях:

«Локомотив»



Коновалов (Салак);

Рафиков — Накладал, Юртайкин — Локтионов — Козун;

Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;

Черепанов — Осипов, Аверин — Красковский — Картаев;

Кутузов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.



«Сочи»



Барулин (Шикин);

Йокипакка – Воробьёв, О’Делл – Коллинз – Лугин;

Руков – Будкин, Бакош – Росен – Шмелёв;

Пайгин – Ю. Александров, Акмальдинов – Калетник – Рахимуллин;

Д. Александров, Полунин – Хлопотов – Капустин; Старков.