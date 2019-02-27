«Локомотив» — «Сочи»: Александр Елесин подрался с Шоном Коллинзом

Защитник «Локомотива» Александр Елесин подрался с нападающим ХК «Сочи» Шоном Коллинзом во втором матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции.
Хоккеисты сошлись в кулачном бою в середине первого периода. По итогам драки игроки получили по четыре минуты штрафа за грубость.
Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Команды вышли на лёд в следующих сочетаниях:
«Локомотив»
Коновалов (Салак);
Рафиков — Накладал, Юртайкин — Локтионов — Козун;
Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;
Черепанов — Осипов, Аверин — Красковский — Картаев;
Кутузов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.
«Сочи»
Барулин (Шикин);
Йокипакка – Воробьёв, О’Делл – Коллинз – Лугин;
Руков – Будкин, Бакош – Росен – Шмелёв;
Пайгин – Ю. Александров, Акмальдинов – Калетник – Рахимуллин;
Д. Александров, Полунин – Хлопотов – Капустин; Старков.