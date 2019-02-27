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«Локомотив» — «Сочи»: О'Делл получил «5+20» за удар в голову Иванову

«Локомотив» — «Сочи»: О'Делл получил «5+20» за удар в голову Иванову
Хоккей / КХЛ

Нападающий ХК «Сочи» Эрик О’Делл получил дисциплинарный штраф до конца игры во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции с «Локомотивом».

В третьем периоде форвард грубо атаковал в голову нападающего «Локомотива» Георгия Иванова.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих сочетаниях:

«Локомотив»

Коновалов (Салак);
Рафиков — Накладал, Юртайкин — Локтионов — Козун;
Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;
Черепанов — Осипов, Аверин — Красковский — Картаев;
Кутузов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.

«Сочи»

Барулин (Шикин);
Йокипакка – Воробьёв, О’Делл – Коллинз – Лугин;
Руков – Будкин, Бакош – Росен – Шмелёв;
Пайгин – Ю. Александров, Акмальдинов – Калетник – Рахимуллин;
Д. Александров, Полунин – Хлопотов – Капустин; Старков.

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