«Локомотив» — «Сочи»: О'Делл получил «5+20» за удар в голову Иванову

Нападающий ХК «Сочи» Эрик О’Делл получил дисциплинарный штраф до конца игры во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции с «Локомотивом».



В третьем периоде форвард грубо атаковал в голову нападающего «Локомотива» Георгия Иванова.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих сочетаниях:



«Локомотив»



Коновалов (Салак);

Рафиков — Накладал, Юртайкин — Локтионов — Козун;

Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;

Черепанов — Осипов, Аверин — Красковский — Картаев;

Кутузов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.



«Сочи»



Барулин (Шикин);

Йокипакка – Воробьёв, О’Делл – Коллинз – Лугин;

Руков – Будкин, Бакош – Росен – Шмелёв;

Пайгин – Ю. Александров, Акмальдинов – Калетник – Рахимуллин;

Д. Александров, Полунин – Хлопотов – Капустин; Старков.