«Локомотив» — «Сочи»: О'Делл получил «5+20» за удар в голову Иванову

Нападающий ХК «Сочи» Эрик О’Делл получил дисциплинарный штраф до конца игры во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции с «Локомотивом».
В третьем периоде форвард грубо атаковал в голову нападающего «Локомотива» Георгия Иванова.
Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Команды вышли на лёд в следующих сочетаниях:
«Локомотив»
Коновалов (Салак);
Рафиков — Накладал, Юртайкин — Локтионов — Козун;
Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;
Черепанов — Осипов, Аверин — Красковский — Картаев;
Кутузов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.
«Сочи»
Барулин (Шикин);
Йокипакка – Воробьёв, О’Делл – Коллинз – Лугин;
Руков – Будкин, Бакош – Росен – Шмелёв;
Пайгин – Ю. Александров, Акмальдинов – Калетник – Рахимуллин;
Д. Александров, Полунин – Хлопотов – Капустин; Старков.