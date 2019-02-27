Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Московское «Динамо» во второй раз обыграло «Йокерит» в Хельсинки

Московское «Динамо» во второй раз обыграло «Йокерит» в Хельсинки
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Йокерит» со счётом 3:2 во втором матче четвертьфинала Западной конференции, который прошёл в Хельсинки.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

Хозяева открыли счёт на 10-й минуте стараниями Никласа Йенсена, но московский клуб ещё до первого перерыва сумел не только отыграться, но и вышел вперёд. Сначала результативным броском отметился Патрик Закриссон, а затем «шутов» огорчил Микс Индрашис. Во втором периоде бело-голубые реализовали численный перевес, а автором заброшенной шайбы стал Миика Койвисто. В начале третьего периода Брайан О’Нилл сократил отставание хозяев до минимума, но на большее их не хватило.

Подопечные Владимира Крикунова повели в серии до четырёх побед со счётом 2-0. В первой игре бело-голубые обыграли соперника со счётом 4:2.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
27 февраля 2019, среда. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
2 : 3
1:2, 0:1, 1:0
Динамо М
Москва
1:0 – Йенсен (Лепистё) – 09:06 (5x5), 1:1 – Закриссон (Тарасов, Чайковски) – 15:23 (5x5), 1:2 – Индрашис (Кагарлицкий, Шипачёв) – 17:30 (5x5), 1:3 – Койвисто (Закриссон, Игумнов) – 28:44 (5x4), 2:3 – О'Нилл (Йормакка, Лёв) – 44:13 (5x5)
«На глазах игроков СКА была марлевая повязка». Эксперты – о старте плей-офф
Что произошло с «Ак Барсом» в Балашихе и за счёт чего «Спартак» победил в Санкт-Петербурге?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент