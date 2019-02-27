Московское «Динамо» во второй раз обыграло «Йокерит» в Хельсинки

Московское «Динамо» обыграло «Йокерит» со счётом 3:2 во втором матче четвертьфинала Западной конференции, который прошёл в Хельсинки.



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Хозяева открыли счёт на 10-й минуте стараниями Никласа Йенсена, но московский клуб ещё до первого перерыва сумел не только отыграться, но и вышел вперёд. Сначала результативным броском отметился Патрик Закриссон, а затем «шутов» огорчил Микс Индрашис. Во втором периоде бело-голубые реализовали численный перевес, а автором заброшенной шайбы стал Миика Койвисто. В начале третьего периода Брайан О’Нилл сократил отставание хозяев до минимума, но на большее их не хватило.



Подопечные Владимира Крикунова повели в серии до четырёх побед со счётом 2-0. В первой игре бело-голубые обыграли соперника со счётом 4:2.

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