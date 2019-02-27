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Квартальнов: равная игра, где-то «Локомотиву» помог Коновалов

Квартальнов: равная игра, где-то «Локомотиву» помог Коновалов
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов проанализировал игру команды во втором матче серии первого раунда плей-офф с ХК «Сочи» (3:0).

«Была равная игра, забили быстрый гол. Где-то нам помог Илья Коновалов на последнем рубеже, и защитники неплохо поработали. Как меньше удаляться? Сейчас идут игры другого ранга. Нам нужна концентрация, нужно избавляться от игры высоко поднятой клюшкой в чужой зоне, и внимательно проводить смены, чтобы не попадаться на шесть игроков», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Локомотив» открыл счёт на 3-й минуте, после того как точный бросок удался Георгию Иванову. В начале второго периода преимущество «железнодорожников» укрепил Рушан Рафиков, а спустя несколько минут Даниил Апальков отметился результативным броском в большинстве. Гостям удалось отыграть один гол, но арбитры отменили взятие ворот после просмотра видеоповтора.

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