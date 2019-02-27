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«Авангард» одержал вторую победу в серии с «Ак Барсом», Бек набрал четыре очка

«Авангард» одержал вторую победу в серии с «Ак Барсом», Бек набрал четыре очка
Хоккей / КХЛ

«Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 6:3 во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции, который прошёл в Балашихе.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Ястребы» забросили две шайбы в середине первого периода. Семён Кошелев поразил ворота казанцев в равных составах, а Илья Михеев реализовал большинство. Во втором игровом отрезке Сергей Широков увеличил преимущество хозяев, на что команда Зинэтулы Билялетдинова ответила двумя голами в большинстве — отличились Пол Постма и Иржи Секач. Омичи, в свою очередь, забросили четвёртую шайбу — Тейлор Бек реализовал численный перевес. В третьем периоде преимущество «ястребов» укрепил Виктор Стольберг, на что казанцы ответили голом Постмы в большинстве. В концовке Широков отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт.

Подопечные Боба Хартли повели в серии со счётом 2-0, в первом матче они разгромили соперника — 6:0. Третий матч пройдёт в Казани 1 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
27 февраля 2019, среда. 19:30 МСК
Авангард
Омск
6 : 3
2:0, 2:2, 2:1
Ак Барс
Казань
1:0 – Кошелев (Покка, Шумаков) – 09:00 (5x5), 2:0 – Михеев (Франсон, Бек) – 11:07 (4x3), 3:0 – Широков (Деарне, Бек) – 26:32 (5x5), 3:1 – Постма (Азеведу, Зарипов) – 30:39 (5x3), 3:2 – Секач (Азеведу, Ландер) – 31:57 (5x4), 4:2 – Бек (Франсон, Широков) – 34:11 (5x4), 5:2 – Стольберг (Деарне, Бек) – 48:58 (5x5), 5:3 – Постма (Азеведу, Зарипов) – 56:37 (6x4), 6:3 – Широков (Михеев) – 59:40 (en)
Матч «Авангард» — «Ак Барс» начался с задержкой из-за проблем с освещением
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