«Авангард» одержал вторую победу в серии с «Ак Барсом», Бек набрал четыре очка

«Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 6:3 во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции, который прошёл в Балашихе.



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«Ястребы» забросили две шайбы в середине первого периода. Семён Кошелев поразил ворота казанцев в равных составах, а Илья Михеев реализовал большинство. Во втором игровом отрезке Сергей Широков увеличил преимущество хозяев, на что команда Зинэтулы Билялетдинова ответила двумя голами в большинстве — отличились Пол Постма и Иржи Секач. Омичи, в свою очередь, забросили четвёртую шайбу — Тейлор Бек реализовал численный перевес. В третьем периоде преимущество «ястребов» укрепил Виктор Стольберг, на что казанцы ответили голом Постмы в большинстве. В концовке Широков отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт.



Подопечные Боба Хартли повели в серии со счётом 2-0, в первом матче они разгромили соперника — 6:0. Третий матч пройдёт в Казани 1 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.