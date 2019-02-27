Билялетдинов – о 3:12: «Ак Барс» понимает, что делать со своими проблемами

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о втором матче серии первого раунда плей-офф с «Авангардом» (3:6). По сумме двух матчей казанская команда проиграла с общим счётом 3:12.

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«Получилась хорошая игра. Ребята старались и сделали очень много хороших вещей, внесли изменения в нашу игру. Сработало сегодня большинство, но есть моменты, которые необходимо исправлять. Мы понимаем, что это за проблемы и что нужно делать.

12 пропущенных шайб в двух матчах – это очень много, даже чересчур много. Обычно в плей-офф столько шайб не пропускают. На сегодняшний день есть то, что есть. Пытаемся исправить ситуацию. Команда играла с большей отдачей, я не хотел бы выделять игру одного Шарыченкова. Будем решать, кто сыграет в следующем матче.

Зарипов – определяющий игрок. Сегодня он снова доказал это, Данис хорошо помогал команде», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.