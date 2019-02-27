Хартли: Петров катается с командой, ждём его к третьему матчу с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги второго матча серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом» (6:3).

«Мы внесли некоторые изменения в план на игру. Обе команды работали очень хорошо и усердно. Посмотрите, какую работу проделали наши ребята. Мы полностью контролировали ход игры, но затем сопернику удалось забросить две шайбы в большинстве. Затем был ключевой момент матча, когда Бобков спас нашу команду, потому что со скамейки показалось, что это стопроцентный гол. Затем Тейлор Бек реализовал наше большинство. Мы вновь получили преимущество в две шайбы.

В начале третьего периода отдали инициативу? Это сочетание нескольких факторов. Мы имели преимущество, но начали в формате «4 на 4». Это не самая благоприятная обстановка. Ты обороняешься, не хочешь пропустить, оглядываешься на оборону. Это, конечно, не то, какой хоккей мы хотим показывать, поэтому говорили ребятам идти вперёд. Нам потребовалось несколько смен, чтобы снова войти в игру и завладеть инициативой.

Кирилл Петров катается с командой, тренируется вместе с нами. Ждём его к третьему матчу в строю. Завтра тренерским штабом проведём собрание, оценим ситуацию, посмотрим на состав. Может, понадобится свежая кровь или оставим прежних ребят», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.