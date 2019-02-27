Ткачёв: «Ак Барс» чувствует — когда мы владеем игрой, нам всё по силам

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв поделился эмоциями после второй игры серии плей-офф с «Авангардом» (3:6).

«Пока не всё получается у «Ак Барса», будем разбирать ошибки, которые сегодня допустили. В принципе, когда забили две шайбы, захватили немного преимущество. Но потом случилось удаление, которое подкосило нашу игру. Нельзя допускать такие ошибки. Нельзя сказать, что это мандраж. На протяжении всего сезона мы высоко шли по количеству удалений. Нам об этом говорили. Пока всё так, как есть.

Сейчас переезжаем домой, для нас это ключевой момент. Необходимо цеплять эти игры. Нужно побольше играть с шайбой, при этом заставить соперника играть без неё. Нужно заставить «Авангард» нервничать. Сегодня почувствовали, когда владеем игрой, когда есть уверенность в себе, нам всё по силам.

Если говорить о первом матче, было хорошее, агрессивное начало, но команду подвели удаления. Сегодня пропустили первыми. Если забьём первыми, игра пойдёт в другом ключе. Игра вратарей? Они достойно играют, нужно им помогать», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.