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Шумаков: хватит уже забивать, как в прошлый раз. Ничего особенного не было

Шумаков: хватит уже забивать, как в прошлый раз. Ничего особенного не было
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков поделился мнением о втором матче серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом» (6:3).

«Хватит уже забивать так, как в прошлый раз. Забыли уже. Ничего особенного не было, нужно уже это забыть и идти дальше. Отрабатываю броски на тренировках. Стараемся больше бросать, забивать. В Вашингтоне тоже видели мой гол и об этом пишут в «Твиттере»? Гол красивый, наверное, всем нравится.

Посмотреть видео гола Шумакова в первом матче можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Нам не важно, как играет «Ак Барс». Нам важно, как мы играем. Макс Шалунов сказал, что я красавчик? Он тоже красавчик, они же вчера победили. Молодчики, поздравил его.

У нас с каждым хоккеистом в команде приятно играть. В том числе и с Кошелевым, с которым постепенно налаживается взаимопонимание», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Ак Барс» — всё? Чемпион мучается в плей-офф и снова бит «Авангардом»
Нет основного вратаря, ошибаются защитники, мало забивает нападение.
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