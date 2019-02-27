Марьямяки: такое ощущение, что у меня ослиная шапка на голове

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал игру команды во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции с московским «Динамо» (2:3).



«В понедельник сыграли лучший матч с Динамо в сезоне, сегодня сыграли ещё лучше. Такое ощущение, что у меня ослиная шапка на голове, отличная командная игра, сделали всё для победы, противник даже не подходил к воротам. Не получилось сыграть в большинстве, шайба крутилась возле штанг. Нам, тренерам, нужно активнее помогать команде, чтобы переломить ситуацию», — приводит слова Марьямяки официальный сайт НХЛ.



Подопечные Владимира Крикунова повели в серии до четырёх побед со счётом 2-0. В первой игре бело-голубые обыграли соперника со счётом 4:2.