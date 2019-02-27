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Марьямяки: такое ощущение, что у меня ослиная шапка на голове

Марьямяки: такое ощущение, что у меня ослиная шапка на голове
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал игру команды во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции с московским «Динамо» (2:3).

«В понедельник сыграли лучший матч с Динамо в сезоне, сегодня сыграли ещё лучше. Такое ощущение, что у меня ослиная шапка на голове, отличная командная игра, сделали всё для победы, противник даже не подходил к воротам. Не получилось сыграть в большинстве, шайба крутилась возле штанг. Нам, тренерам, нужно активнее помогать команде, чтобы переломить ситуацию», — приводит слова Марьямяки официальный сайт НХЛ.

Подопечные Владимира Крикунова повели в серии до четырёх побед со счётом 2-0. В первой игре бело-голубые обыграли соперника со счётом 4:2.

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