Кошелев: «Авангард» с первых минут гнул свою линию в матче с «Ак Барсом»

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев проанализировал игру команды во втором матче серии плей-офф с «Ак Барсом» (6:3).

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2018/19

«Конечно, мы все понимаем, что плей-офф — это совсем другой турнир. Хочется мне реабилитироваться прежде всего перед сами собой за, откровенно говоря, провальный сезон.

Мы начали эту встречу с таким же настроем, с таким же желанием. Было видно, что мы с первых минут хотели гнуть свою линию. Задача — прессинговать, заставлять их ошибаться и терять шайбу, чтобы забирать её тут же.

Что может измениться в Казани? Не знаю, игра покажет. Не буду комментировать», — приводит слова Кошелева официальный сайт «Авангарда».