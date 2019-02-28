Кошелев: «Авангард» с первых минут гнул свою линию в матче с «Ак Барсом»

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев проанализировал игру команды во втором матче серии плей-офф с «Ак Барсом» (6:3).
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«Конечно, мы все понимаем, что плей-офф — это совсем другой турнир. Хочется мне реабилитироваться прежде всего перед сами собой за, откровенно говоря, провальный сезон.
Мы начали эту встречу с таким же настроем, с таким же желанием. Было видно, что мы с первых минут хотели гнуть свою линию. Задача — прессинговать, заставлять их ошибаться и терять шайбу, чтобы забирать её тут же.
Что может измениться в Казани? Не знаю, игра покажет. Не буду комментировать», — приводит слова Кошелева официальный сайт «Авангарда».
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Нет основного вратаря, ошибаются защитники, мало забивает нападение.