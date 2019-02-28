Силовой приём Кучерова против Наместникова перед победной шайбой

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.

Второй звездой встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. В этом матче на его счету три результативные передачи, одна из них – в овертайме на Виктора Хедмана. Кроме того, перед голом форвард «Тампы» успел провести силовой приём на российском форварде «Рейнджерс» Владиславе Наместникове.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

В этой встрече на счету Кучерова также показатель полезности «+1», 3 броска в створ и 3 силовых приёма за 20.19 на льду. У Владислава Наместникова результативная передача, бросок, 2 силовых приёма и блок-шот за 21.23 (3.55 – в большинстве).