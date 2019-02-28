Джиордано красиво обыграл оборону «Нью-Джерси» и вратаря Блэквуда

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:1. Победная шайба на счету защитника «огоньков» Марка Джиордано. Он без особых проблем подъехал к воротам «дьяволов» и красиво обыграл вратаря Маккензи Блэквуда.

Видео гола Джордано можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Джиордано был признан третьей звездой встречи. Также на его счету два броска в створ и силовой приём за за 23.52 на льду (3.47 – в большинстве). В текущем сезоне в активе бывшего защитника «Динамо» 60 очков в 62 матчах – 14 голов и 46 результативных передач при показателе полезности «+31».

Ранее защитника «Калгари» назвали главным претендентом на «Джеймс Норрис Трофи».