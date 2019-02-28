Ассистентский хет-трик Кучерова — в обзоре матча с «Рейнджерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.



По истечении первого периода гости вели со счётом 2:0, отличились Тайлер Джонсон и Джей Ти Миллер. На старте второго игрового отрезка забил Мика Зибанеджад, но вскоре Дэн Джирарди восстановил преимущество «Тампы» в две шайбы. Ко второму перерыву «синерубашечники» провели две результативные атаки: голы на счету Джимми Веси и Бу Нивса. Победу «молниям» в овертайме принёс Виктор Хедман.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

На счету российского нападающего «молний» Никиты Кучерова ассистентский хет-трик, показатель полезности «+1», 3 броска в створ и 3 силовых приёма за 20.19 на льду. У Михаила Сергачёва 4 минуты штрафа за 13.21. Андрей Василевский отразил 33 броска из 36.



У Владислава Наместникова передача за 21.23. На счету Павла Бучневича 7 минут штрафа и 5 бросков в створ за 16.47 (6.19 – в большинстве). Александр Георгиев отразил 26 бросков из 30.