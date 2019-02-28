Кейн — второй игрок в НХЛ после Овечкина, забросивший 40 шайб в сезоне-2018/19

«Чикаго Блэкхоукс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победил «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Джереми Коллитона.

Статистика Патрика Кейна в сезоне-2018/19

Победу «Чикаго» принёс Патрик Кейн, забросивший решающую шайбу за 17 секунд до конца третьего периода. Благодаря этому американский форвард достиг отметки в 40 шайб в сезоне. Кейн стал вторым игроком после капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, кому покорился этот рубеж.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Главным героем матча стал американский нападающий «Чикаго» Алекс Дебринкэт, оформивший дубль. Вторую шайбу команды Коллитона забросил Артём Анисимов. Российский форвард отличился в меньшинстве, воспользовавшись передачей вратаря «ястребов» Кори Кроуфорда.