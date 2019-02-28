Алекс Дебринкэт повторил достижение Бобби Халла и Джереми Рёника

«Чикаго Блэкхоукс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победил «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Джереми Коллитона.

Статитистика Алекса Дебринкэта в регулярном сезоне-2018/19

Главным героем матча стал американский нападающий «Чикаго» Алекс Дебринкэт, оформивший дубль. Благодаря этому 21-летнему форварду покорился рубеж в 35 заброшенных шайб. Алекс стал четвёртым игроком в истории «Чикаго», сумевшим в таком возрасте забросить минимум 35 шайб за сезон. В сезонах 1990/91 и 1991/92 это сумел сделать Джереми Рёник, в сезоне-1959/60 Бобби Халл, а в сезоне-1982/83 Стив Лармер.

Победу «Чикаго» принёс Патрик Кейн, забросивший решающую шайбу за 17 секунд до конца третьего периода. Благодаря этому американский форвард достиг отметки в 40 шайб в сезоне.