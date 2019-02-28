Стали известны зарплатные бюджеты клубов КХЛ Западной конференции

В распоряжении «Чемпионата» снова, как и год назад, появились примерные суммы бюджетов (контракты + бонусы) всех клубов КХЛ Западной конференции на сезон-2018/19.

Стали известны зарплатные бюджеты клубов КХЛ Восточной конференции

Затраты на тренерские штабы, проживания и перелёты идут отдельными статьями расходов. Ниже указаны суммы, заложенные непосредственно на контракты игроков. При этом, чтобы хоккеисту получить бонус, нужно выполнить ряд прописанных в контракте условий.

Зарплатные бюджеты клубов КХЛ Западной конференции Фото: «Чемпионат»

В лидерах бюджетов Запада «армейские» клубы. Рейтинг возглавил ЦСКА, второе место занял СКА. Зарплатные ведомости обоих клубов превышают отметку в 2 млрд рублей. Топ-3 замкнуло московское «Динамо». Рубеж в 1 млрд рублей также разменял ярославский «Локомотив».



Аутсайдером в этом рейтинге стало рижское «Динамо», которое потратило на зарплаты игроков меньше 300 млн рублей.