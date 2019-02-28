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Нападающий «Салавата» Бурдасов не сыграет с «Магниткой» в уфимских матчах серии

Нападающий «Салавата» Бурдасов не сыграет с «Магниткой» в уфимских матчах серии
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов не сыграет с магнитогорским «Металлургом» в уфимских матчах серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игры состоятся 1 и 3 марта, счёт в серии — 1-1.

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В концовке первого периода второго матча серии защитник «Магнитки» Яков Рылов ударил в колено форварда уфимцев, который долго не мог подняться со льда. Нападающий «Салавата» не сумел оправиться от удара и не смог продолжить матч.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

В первом матче серии «Магнитка» одержала победу во втором овертайме со счётом 2:1. Второй матч остался за командой Николая Цулыгина — 4:1.

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