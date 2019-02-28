Максвелл помещён в список травмированных, Никонцев ещё может сыграть в плей-офф

Нападающие «Спартака» Анатолий Никонцев и Бен Максвелл помещены в список травмированных, информирует пресс-служба КХЛ в пресс-релизе. Канадский форвард выбыл из строя до 7 марта, Никонцев должен пробыть в лазарете до 11 марта. Таким образом, оба игрока сохраняют шансы на участие в Кубке Гагарина.

30-летний Максвелл в регулярке сыграл 59 матчей и набрал 23 (11+12) очков, заработав показатель полезности «+7» и набрав 20 штрафных минут.

В этом сезоне 28-летний Никонцев провёл 52 матча в регулярном чемпионате, отметившись 17 результативными бросками и шестью голевыми передачами при показателе полезности «-4» и 18 минутах штрафного времени. Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что Никонцев выбыл из строя до конца сезона.

«Спартак» ведёт в серии первого раунда плей-офф КХЛ со СКА (1-0). Второй матч состоится сегодня, 28 февраля, в Санкт-Петербурге.