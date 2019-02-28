Руденков: легионеры «Барыса» не всегда дорабатывают в обороне

Нападающий «Амура», воспитанник «Торпедо» Игорь Руденков поделился мнением о серии первого раунда плей-офф между нижегородской командой и «Барысом» (0-1).

«Слежу за друзьями, например Даниилом Ильиным, желаю „Торпедо“ только победы. Надеюсь, родной клуб ещё прибавит, резервы должны быть, хоккеисты в „Торпедо“ отличные.

«Амур» победил «Барыс» на финише регулярки? Тренерский штаб Александра Гулявцева разобрал «Барыс», мы знали, что у казахстанцев отличные легионеры, которые любят играть в атаке, но где-то не всегда дорабатывают в обороне. В итоге сыграли на контратаках и добились победы.

Мне кажется, «Торпедо» имеет смысл учесть наш опыт, сыграть тактически правильно. Тогда «Барыс» можно побеждать», — цитирует Руденкова Russia-Hockey.