Семёнов: что получается, а что нет у первого звена «Магнитки» — не наша проблема

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов подвёл итоги второго матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Магниткой» (4:1, 1-1).

«Мне кажется, что сегодня мы добавили. Хотя и в первом матче у нас были моменты, но их реализовать не удалось, да и Вася Кошечкин сыграл хорошо, а сегодня мы начали больше лезть на ворота, и реализация пошла.

Почему у первого звена «Магнитки» не получается игра? Мы делаем свою работу, навязываем им свою игру, а что у них получается или не получается — это не наши проблемы. У меня такое чувство, что наших болельщиков было больше, чем магнитогорских. Спасибо им огромнейшее! Дай бог, чтобы весь плей-офф так болели», — цитирует Семёнова «Вечерний Магнитогорск».

В первом матче серии «Магнитка» одержала победу во втором овертайме со счётом 2:1. Второй матч остался за командой Николая Цулыгина — 4:1.