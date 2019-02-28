Известный исполнитель Денис Майданов написал для СКА песню «Питер, вперёд»

Заслуженный артист России, известный автор-исполнитель Денис Майданов написал для СКА песню «Питер, вперёд».

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Песню также можно послушать в официальной группе СКА в «ВКонтакте».

Команда Ильи Воробьёва заняла второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, одержав 49 побед в 62 матчах. В первом раунде плей-офф КХЛ СКА встречается со «Спартаком». Первый матч остался за подопечными Алексея Жамнова (2:0). Второй матч состоится сегодня, 28 февраля. Третий и четвёртый матч пройдут в Москве на «ЦСКА-Арене» в «Парке легенд».

В списке травмированных СКА находятся два игрока — защитник Артём Земчёнок и нападающий Евгений Кетов. В свою очередь «Спартак» поместил в список травмированных форвардов Бена Максвелла и Анатолия Никонцева.