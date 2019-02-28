Лукашенко поинтересовался у Шуневича деятельностью минского «Динамо»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 28 февраля, принял с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича, который также выполняет функции председателя наблюдательного совета минского «Динамо», сообщает president.gov.by.



Одной из тем стало «Динамо»: президент Беларуси поинтересовался деятельностью БФСО «Динамо» и хоккейного клуба «Динамо-Минск». «Надо обсудить и эти вопросы», — отметил Лукашенко.



Напомним, в этом сезоне минское «Динамо» снова не сумело пробиться в плей-офф. Подопечные Андрея Сидоренко заняли 11-е место в Западной конференции, отстав от кубковой восьмёрки больше чем на 20 очков. Сейчас «зубры» проводят товарищескую серию до двух побед со сборной Экстралиги, собранной на основе «Юности».

500 долларов, банкротство и битва за место в КХЛ. Что придумали в Беларуси? Минскому «Динамо» не простили безвольное выступление в нынешнем сезоне КХЛ.