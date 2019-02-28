Вейхандль: я был одним из первых шведов в КХЛ, удалось провести хорошие сезоны

Шведский форвард Маттиас Вейнхандль поделился воспоминаниями об игре в Континентальной хоккейной лиге.



«Я был одним из первых шведов, в КХЛ, приехал в год образования лиги. Это было важное решение, и я очень доволен тем, что так всё вышло, удалось провести несколько хороших сезонов. Я играл в лучший хоккей в своей жизни, а второй сезон в «Динамо» наверно был самым удачным в карьере: 60 очков, бронза чемпионата мира.



Плей-офф сезона-2010/11? Тот плей-офф хорошо помню, приятные воспоминания, особенно, потому что удалось забить Доминику Гашеку… Но в это же время у меня начались травмы, сотрясения… Тяжелое время, после которого я и отошёл от хоккея", — приводит слова форварда официальный сайт КХЛ.