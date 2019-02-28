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Хедман — о рекорде: приятно проводить такой сезон, это репетиция перед плей-офф

Хедман — о рекорде: приятно проводить такой сезон, это репетиция перед плей-офф
Хоккей / НХЛ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился впечатлениями от выигранного матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ). «Молнии» одержали 10-ю победу кряду и побили рекорд франшизы по продолжительности серии без поражений. В феврале-марте 2016 года на счету «Тампы» было девять выигрышей кряду. Отметим, что в трёх последних матчах» «Лайтнинг» не побеждали в основное время – один раз в овертайме, дважды – в серии буллитов.

«Я не знал, что это клубный рекорд, но приятно проводить такой сезон. Регулярный сезон — это репетиция перед плей-офф, так что нам надо продолжать работать и быть готовыми в апреле», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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