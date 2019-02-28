Хартикайнен продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на один год

Как стало известно «Чемпионату», уфимский «Салават Юлаев» подписал новый контракт с нападающим Теэму Хартикайненом. Новое соглашение с 28-летним финским хоккеистом рассчитано до конца следующего сезона.



В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19 Хартикайнен принял участие в 59 встречах, сумев записать в актив 49 (17+28) баллов при показателе полезности «+5» и 24 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводит на площадке около 18 с половиной минут за матч.



Хартикайнен выступает за уфимский коллектив с сезона-2013/14. Всего в КХЛ нападающий провёл 379 матчей, отметившись 265 (109+156) очками при показателе полезности «+53».



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