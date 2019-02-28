Стали известны составы астанинского «Барыса» и нижегородского «Торпедо» на второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в социальных сетях. Встреча пройдёт сегодня, 28 февраля, начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первой игре «Барыс» одержал верх — 4:1.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Полохов, Михайлис — Бойд — Шевченко;
Гренц, Семёнов, Асетов — Сагадеев — Акользин.
«Торпедо»:
Браст (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Варнаков — Миле — Кейлоф;
Аляев — Волченков, Саболич — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Макаренко — Ураков — Ильин, Веряев.
«Барыс» — «Торпедо»: стали известны составы команд на второй матч серии