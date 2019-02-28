Хартикайнен: ощущаю себя прекрасно, у меня будет седьмой сезон в Уфе

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал подписание нового контракта с командой.



«Ощущаю себя прекрасно. Это будет мой седьмой сезон в Уфе. С одной стороны, кажется, что прошло много времени, но с другой – на протяжении всех этих лет каждый в команде меня поддерживал, и было очень легко продолжать играть с полной отдачей.



Как оценю «Металлург» после двух игр? Сейчас счёт в серии ничейный, потому что у Магнитогорска очень хорошая команда. Я трижды как «юлаевец» уступал им в плей-офф в КХЛ, поэтому прекрасно знаю, насколько у них опытные игроки. Мы должны играть так же правильно, как в прошлом матче, и тогда сможем рассчитывать на победу в серии, но добиться её будет очень непросто», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Хартикайнен продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на один год