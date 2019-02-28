Стали известны составы «Автомобилиста» из Екатеринбурга и челябинского «Трактора» на второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 28 февраля, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Гуркин — Трямкин, Гареев — Литовченко — Секстон;
Бодров — Мамкин, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;
Валитов, Чесалин — Торченюк — Обидин, Рассейкин.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;
Карпухин — Петров, Кравцов — Шаров — Глинкин;
Бородкин — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;
Желдаков, Ерофеев, Шолохов — Дугин — Бергстрём.
«Автомобилист» — «Трактор»: в воротах гостей сыграет Демченко