«Автомобилист» — «Трактор»: в воротах гостей сыграет Демченко

Стали известны составы «Автомобилиста» из Екатеринбурга и челябинского «Трактора» на второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 28 февраля, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Гуркин — Трямкин, Гареев — Литовченко — Секстон;

Бодров — Мамкин, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;

Валитов, Чесалин — Торченюк — Обидин, Рассейкин.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;

Карпухин — Петров, Кравцов — Шаров — Глинкин;

Бородкин — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;

Желдаков, Ерофеев, Шолохов — Дугин — Бергстрём.