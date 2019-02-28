СКА — «Спартак»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 28 февраля, в Санкт-Петербурге будет сыгран второй матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина между местным СКА и московским «Спартаком». Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча. Напомним, в первой игре СКА потерпел сенсационное поражение со счётом 0:2.



Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча СКА — «Спартак»



Напомним, СКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Спартак» сумел завершить регулярку на седьмой строчке, хотя до последнего претендовал на шестое место.