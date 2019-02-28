Защитник «Металлурга» Рылов дисквалифицирован на два матча за удар Бурдасова

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал на два матча защитника магнитогорского «Металлурга» Якова Рылова, информирует официальный сайт лиги. Напомним, защитник во второй игре серии с «Салаватом Юлаевым» (1:4) травмировал форварда Антона Бурдасова, получив от судей «5+20» за удар коленом.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Металлурга» (Магнитогорск) Якова Рылова по п. 1.7 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.