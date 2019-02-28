Эрик О`Делл получил дисквалификацию на одну игру

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод второго матча серии плей-офф между ярославским «Локомотивом» и хоккейным клубом «Сочи» (3:0), информирует официальный сайт лиги. Нападающий «Сочи» Эрик О`Делл пропустит следующий матч противостояния из-за дисквалификации. Напомним, форвард «леопардов» получил «5+20» за удар в голову Георгию Иванову.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста ХК «Сочи» Эрика О’Делла по п.1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте лиги.



Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.