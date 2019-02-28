ЦСКА — «Витязь»: составы команд на второй матч серии

Стали известны составы на второй матч серии первого раунда плей-офф между ЦСКА и «Витязем» (1-0), который состоится сегодня, 28 февраля, на «ЦСКА Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров – Блажиевский, Капризов – Попов – Григоренко;
Дальбек – Робинсон, Калинин – Андронов – Скотт;
Науменков – Марченко, Хансен – Шалунов – Окулов;
Романов, Слепышев – Светлаков – Телегин.
«Витязь»:
Ортио (Самонов);
Катичев – Мозик, Ржепик – Аалтонен – Сёмин;
Стасенко – Евсеенков, Макеев – Швец-Роговой – Рендулич;
Головков – Воронков, Кокарев – Чернов – Столяров;
Епишин, Выглазов – Никулин – Моисеев, Гончаров.
В первой игре серии московская команда одержала победу со счётом 4:0.