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Минское «Динамо» заявило на игру со сборной Экстралиги тренера по физподготовке

Минское «Динамо» заявило на игру со сборной Экстралиги тренера по физподготовке
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» объявило состав на второй матч серии со сборной Экстралиги, сообщает клуб в своём «твиттере».

В состав минчан вошёл тренер по физической подготовке Даниэль Корсо, который занял свой пост в ноябре 2018 года. В первом матче серии минский клуб проиграл сопернику со счётом 2:4.

«Динамо» Мн:

Карнаухов (Хмыз);
Лисовец — Хенкель, Хауден — Терещенко — Когалев;
Уиркош — Евенко, Китаров — Волков — Литвинов;
Бокун — Знахаренко, Парфеевец — Ковыршин — Пулккинен;
Корсо.

Корсо был приглашён в Минск по ходу сезона-2010/11. За «зубров» Даниэль сыграл 74 матча, забросил 20 шайб и отдал 21 результативную передачу. Он покинул команду в сезоне-2012/13, получив к тому моменту белорусское гражданство.

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