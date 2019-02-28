Минское «Динамо» заявило на игру со сборной Экстралиги тренера по физподготовке

Минское «Динамо» объявило состав на второй матч серии со сборной Экстралиги, сообщает клуб в своём «твиттере».



В состав минчан вошёл тренер по физической подготовке Даниэль Корсо, который занял свой пост в ноябре 2018 года. В первом матче серии минский клуб проиграл сопернику со счётом 2:4.



«Динамо» Мн:



Карнаухов (Хмыз);

Лисовец — Хенкель, Хауден — Терещенко — Когалев;

Уиркош — Евенко, Китаров — Волков — Литвинов;

Бокун — Знахаренко, Парфеевец — Ковыршин — Пулккинен;

Корсо.



Корсо был приглашён в Минск по ходу сезона-2010/11. За «зубров» Даниэль сыграл 74 матча, забросил 20 шайб и отдал 21 результативную передачу. Он покинул команду в сезоне-2012/13, получив к тому моменту белорусское гражданство.