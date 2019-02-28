Стали известны составы петербургского СКА и московского «Спартака» на второй матч серии плей-офф, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Игра состоится сегодня, 28 февраля, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков – Херсли, Карпов – Дацюк – Плотников;
Рукавишников – Белов, Гусев – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Кузьменко – Коскиранта – Якупов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Дергачёв, Морозов.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Лисин;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Даугавиньш – Лещенко;
Сорокин – Волков, Котляревский – Злобин – Шашков.
СКА — «Спартак»: у хозяев вернулись Мальцев и Белов, у гостей — Даугавиньш