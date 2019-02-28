СКА — «Спартак»: у хозяев вернулись Мальцев и Белов, у гостей — Даугавиньш

Стали известны составы петербургского СКА и московского «Спартака» на второй матч серии плей-офф, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Игра состоится сегодня, 28 февраля, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков – Херсли, Карпов – Дацюк – Плотников;

Рукавишников – Белов, Гусев – Прохоркин – Барабанов;

Токранов – Рундблад, Кузьменко – Коскиранта – Якупов;

Зуб, Каблуков – Мальцев – Дергачёв, Морозов.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Калинин – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;

Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Лисин;

Дыбленко – Осипов, Талалуев – Даугавиньш – Лещенко;

Сорокин – Волков, Котляревский – Злобин – Шашков.