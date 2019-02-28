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СКА — «Спартак»: у хозяев вернулись Мальцев и Белов, у гостей — Даугавиньш

СКА — «Спартак»: у хозяев вернулись Мальцев и Белов, у гостей — Даугавиньш
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы петербургского СКА и московского «Спартака» на второй матч серии плей-офф, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Игра состоится сегодня, 28 февраля, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

СКА:

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков – Херсли, Карпов – Дацюк – Плотников;
Рукавишников – Белов, Гусев – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Кузьменко – Коскиранта – Якупов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Дергачёв, Морозов.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Лисин;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Даугавиньш – Лещенко;
Сорокин – Волков, Котляревский – Злобин – Шашков.

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