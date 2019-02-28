«Автомобилист» переиграл «Трактор», счёт в серии стал 2-0

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее челябинского «Трактора» во втором матче серии плей-офф, игра завершилась со счётом 4:2. Счёт в противостоянии стал 2-0, следующие две встречи пройдут в Челябинске.



Счёт во встрече был открыт быстро: уже на 3-й минуте заброшенной шайбой отметился нападающий «Автомобилиста» Андрей Обидин, сегодня празднующий свой день рождения. «Трактору» удалось сравнять счёт в самой концовке первого периода благодаря удачному броску Григория Желдакова. Следующие 20 минут были удачными для хозяев: Найджел Доус и Анатолий Голышев сделали счёт 3:1 в пользу Екатеринбурга. В третьем периоде соперники обменялись голами Александра Кучерявенко и Антона Глинкина.

