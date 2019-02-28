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«Автомобилист» переиграл «Трактор», счёт в серии стал 2-0

«Автомобилист» переиграл «Трактор», счёт в серии стал 2-0
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее челябинского «Трактора» во втором матче серии плей-офф, игра завершилась со счётом 4:2. Счёт в противостоянии стал 2-0, следующие две встречи пройдут в Челябинске.

Счёт во встрече был открыт быстро: уже на 3-й минуте заброшенной шайбой отметился нападающий «Автомобилиста» Андрей Обидин, сегодня празднующий свой день рождения. «Трактору» удалось сравнять счёт в самой концовке первого периода благодаря удачному броску Григория Желдакова. Следующие 20 минут были удачными для хозяев: Найджел Доус и Анатолий Голышев сделали счёт 3:1 в пользу Екатеринбурга. В третьем периоде соперники обменялись голами Александра Кучерявенко и Антона Глинкина.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
28 февраля 2019, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
4 : 2
1:1, 2:0, 1:1
Трактор
Челябинск
1:0 – Обидин (Торченюк) – 02:41 (5x5), 1:1 – Желдаков (Бергстрём, Шолохов) – 19:36 (4x4), 2:1 – Доус (Секстон, Да Коста) – 28:09 (5x4), 3:1 – Голышев – 31:46 (4x5), 4:1 – Кучерявенко (Секстон, Крикунов) – 57:16 (5x4), 4:2 – Глинкин (Петров, Кравцов) – 58:25 (4x3)
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