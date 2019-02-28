«Барыс» отыграл четыре шайбы в матче с «Торпедо» и победил в овертайме

Астанинский «Барыс» на домашней площадке взял верх во встрече с нижегородским «Торпедо», матч завершился со счётом 5:4 ОТ. Таким образом, счёт в серии плей-офф стал 2-0, следующие две игры противостояния пройдут в Нижнем Новгороде.



В первом периоде команда Андрея Скабелки пропустила дважды: авторами заброшенных шайб стали Антон Волченков и Михаил Варнаков. На 21-минуте Роберт Саболич увеличил преимущество «Торпедо» до трёх голов, после чего хозяева заменила голкипера Хенрика Карлссона на Доминика Граховину. Вскоре Саболич забил свой второй гол, на что «Барыс» ответил точным броском Антона Сагадеева. На 33-й минуте Дмитрий Шевченко сократил отставание хозяев до двух шайб. За пять минут до конца основного времени «Барыс» забил третий гол усилиями Даррена Дица. Сравнял счёт Мэттью Фрэттин на 59-й минуте, переведя встречу в овертайм, где победу хозяевам принёс бросок Романа Старченко.