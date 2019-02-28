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Басков: с Корсо подписан пробный контракт, у «Динамо» сложная кадровая ситуация

Басков: с Корсо подписан пробный контракт, у «Динамо» сложная кадровая ситуация
Хоккей / КХЛ

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал участие члена тренерского штаба Даниэля Корсо в матче со сборной Экстралиги.

«У нас крайне сложная кадровая ситуация, поэтому, как я и говорил раньше, мы вынуждены выпустить на лёд одного из членов тренерского штаба – Даниэля Корсо. Надеемся на его опыт и хорошую физическую подготовку, особенно учитывая то, что Теэму Пулккинен не вполне здоров и его участие в поединке до последнего времени было под вопросом. С Корсо подписан пробный контракт, зарегистрированный в Центральном информационном бюро КХЛ», — приводит слова Баскова официальный сайт команды.

Корсо был приглашён в Минск по ходу сезона-2010/11. За «зубров» Даниэль сыграл 74 матча, забросил 20 шайб и отдал 21 результативную передачу. Он покинул команду в сезоне-2012/13, получив к тому моменту белорусское гражданство.

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