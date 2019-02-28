Голышев: у «Трактора» есть силы сыграть агрессивнее, они бегут и бьют

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев подвёл итоги матча с «Трактором» (4:2, 2-0 в серии).



«Рады, что победили. Надо поскорее забыть эту игру и с хорошим, позитивным настроем ехать в Челябинск. Там будут такие же тяжёлые две игры.



Ключевые моменты игры? Большинство и, в принципе, реализация моментов сегодня. Мы терпели, старались ловить шайбу на себя, играть правильно. Где-то получалось, где-то нет. Допустили меньше ошибок в обороне, забили больше и выиграли.



Мой забитый гол? Там такая смена была, Артем Гареев побежал давить, а я побежал назад. Мы играли «четыре на пять», нападающий «Трактора» сделал улитку, и я уже чисто интуитивно остался, подумал, он даст пас, — и получилось, угадал. Повезло, забил.



Есть ли силы у соперника, чтобы в Челябинске сыграть агрессивнее? Да, конечно. Они это показывают каждую минуту, они бегут, бьют, здорово играют. Но в Челябинске будет сумасшедшая наша поддержка, там будет очень много наших болельщиков, они нам помогут.



По силам ли завершить серию за четыре матча? Мы об этом не думаем, у нас есть следующая, третья игра. Готовимся к ней», — передает слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» переиграл «Трактор», счёт в серии стал 2-0