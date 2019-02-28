Скабелка: «Барыс» сегодня получил урок, не было нужной энергии

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от волевой победы над «Торпедо» (5:4 ОТ, 2-0 в серии).



«Урок для всех нас и для команды. Не скажу, что было плохое начало, но не было той энергии, с которой надо выходить на матчи плей-офф. Хочу просто поблагодарить болельщиков — здорово поддерживали ребят. Нашли мы силы переломить ход встречи и выиграть, у команды есть характер. Готовимся к следующей игре.



Замена Карлссона? Повторюсь, в игре не было нерва, энергии, надо было что-то делать. Не всегда меняют вратаря, когда он играет плохо. Надо было что-то поменять и показать это команде, сделать встряску. Поэтому приняли такое решение», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Барыс» отыграл четыре шайбы в матче с «Торпедо» и победил в овертайме