Шевченко: «Барысу» нужно хорошо начать, а потом хорошо закончить

Нападающий астанинского «Барыса» Дмитрий Шевченко поделился впечатлениями от волевой победы во встрече с нижегородским «Торпедо» (5:4 ОТ, 2-0 в серии). Хоккеисты Андрея Скабелки сумели отыграться со счёта 0:4 и выиграть.



«Начали плохо, такого не должно быть в плей-офф, тут нечем оправдать себя. В первые три-четыре смены горели — 0:2. Потом подумали, что во втором периоде быстро забьём голы и вернёмся в игру, а в итоге прозевали две контратаки, и стало 0:4. Уже после этого мы успокоились и начали играть в свою игру, забросили шайбу в итоге, руки развязались, а дальше уже нас было не остановить.

Что следует учесть по итогам двух матчей? Как показали две эти игры, мы пропускали первыми, поэтому нужно хорошо начать, а потом хорошо закончить", — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.