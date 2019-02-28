Даугавиньш: СКА — приличная команда, они должны что-то менять в Москве

Нападающий московского «Спартака» Каспарс Даугавиньш подвёл итоги встречи со СКА (3:2).



«После пропуска двух недель первые два периода были потяжелее, потом уже вкатился. И когда эмоции другие, уже забываешь, что устал.



Знали, что сегодня будет намного тяжелее, чем в первой игре. Второй период показал, что мы много удалялись, и соперник в большинстве стал агрессивнее бросать, поэтому такая разница по броскам. Как заканчивалось большинство, они опять овладевали шайбой и заходили в зону. Ребята после меньшинства не могли смениться, СКА накладывал смены, и вся сила была у них.



В раздевалке сказали, что хоккей – игра интересная, и один гол всегда может изменить исход матча. Так и случилось. Дима Калинин — молодец, выстоял смену в своей зоне, потом ещё вовремя подключился. Это многое значит для нас. Победный гол за пять секунд до конца – это бонус за то, что показали характер, сравняли счёт. Хоккейный бог нам сделал в конце подарок.



У нас должны вырастать крылья, когда в серии со СКА мы ведём — 2-0? Наоборот, знаем, что каждая игра будет тяжелее. Они приличная команда, и доказывают это уже много лет. Будем стараться играть в свой хоккей, а они должны что-то менять. Сейчас две игры дома, надо брать там первую игру. Настраиваемся на следующую игру», — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.