СКА — «Спартак»: видео победного гола Карсумса за пять секунд до сирены

В Санкт-Петербурге местный СКА потерпел поражение от московского «Спартака», игра завершилась со счётом 2:3. Общий счёт в серии стал 0-2, следующие два матча пройдут в Москве.



Победную шайбу за пять секунд до окончания третьего периода забросил форвард московской команды Мартиньш Карсумс.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, в следующие 20 минут хоккеисты Ильи Воробьёва сумели отличиться дважды — точные броски на свой счёт записали Роман Рукавишников и Александр Барабанов. На 46-й минуте «Спартак» сократил отставание в счёте благодаря заброшенной шайбе защитника Дмитрия Калинина. На 57-й минуте Илья Талалуев восстановил равновесие на табло. Решающий гол забил Карсумс.